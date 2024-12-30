بري: حاسم في جلسة انتخاب الرئيس



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "النهار": "أنا حاسم في هذه الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو أجرينا أكثر من دورة في الجلسة نفسها. المهم أن ينتخب البرلمان رئيساً ويتحمل النواب مسؤولياتهم حيال هذا الواجب الدستوري”.