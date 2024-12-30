بري: حاسم في جلسة انتخاب الرئيس
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة "النهار": "أنا حاسم في هذه الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو أجرينا أكثر من دورة في الجلسة نفسها. المهم أن ينتخب البرلمان رئيساً ويتحمل النواب مسؤولياتهم حيال هذا الواجب الدستوري”.
وعن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، قال رئيس المجلس: "على لجنة المراقبة القيام بمسؤولياتها مع اليونيفيل. على إسرائيل الانسحاب من البلدات التي وصلت إليها وأن ينتشر الجيش اللبناني في هذه الاماكن لا أكثر ولا أقل. وبالنسبة إلى حزب الله فهو متجاوب مع الجيش لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".