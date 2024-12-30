الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الجيش: توقيف 31 مواطنا في مختلف المناطق ضمن إطار التدابير الأمنية

2024-12-30 | 12:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش: توقيف 31 مواطنا في مختلف المناطق ضمن إطار التدابير الأمنية
الجيش: توقيف 31 مواطنا في مختلف المناطق ضمن إطار التدابير الأمنية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات من الجيش تؤازر كل منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم، وأوقفت 31 مواطنا، وفقاً لما يلي:

"دهم منزل مواطن في منطقة الهرمل وتوقيفه لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وتورطه في سرقة سيارات، وضبط معمل لصناعة المخدرات وكمية كبيرة منها، توقيف 12 مواطنا في البقاع الغربي لإطلاقهم النار، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية، توقيف 5 مواطنين في مدينة طرابلس لإطلاقهم النار وضبط كمية من حشيشة الكيف، توقيف 4 مواطنين في منطقة بعلبك لإطلاقهم النار وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، توقيف 3 مواطنين في منطقة جبل لبنان لإطلاقهم النار وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، وتوقيف 6 مواطنين في منطقة عكار لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

الجيش: توقيف 31 مواطنا في مختلف المناطق ضمن إطار التدابير الأمنية

محليات

الجيش

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
كيف سيكون الطقس غداً؟

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو: رصاص تشييع.. ونائب يرفع الصوت!
15:46

بالفيديو: رصاص تشييع.. ونائب يرفع الصوت!

نشر النائب إلياس حنكش عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق حادثة إطلاق نار أثناء تشييع لحزب الله، وعلق حنكش قائلاً: "بدنا الدولة تخلصنا من سلاحن وخطرن عالناس بالنبعة والمتن وكل لبنان". وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية وطالبها بالتدخل الفوري لضبط الوضع، توقيف المخالفين، ونزع السلاح بأسرع وقت، مشددًا على ضرورة وضع حد لتعريض حياة الناس للخطر. وتابع قائلاً: "بعد ما نسينا نايا حنّا، بكرا راس السنة وكل يوم في تشييع، هيبة الدولة على المحك".

15:46

بالفيديو: رصاص تشييع.. ونائب يرفع الصوت!

نشر النائب إلياس حنكش عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق حادثة إطلاق نار أثناء تشييع لحزب الله، وعلق حنكش قائلاً: "بدنا الدولة تخلصنا من سلاحن وخطرن عالناس بالنبعة والمتن وكل لبنان". وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية وطالبها بالتدخل الفوري لضبط الوضع، توقيف المخالفين، ونزع السلاح بأسرع وقت، مشددًا على ضرورة وضع حد لتعريض حياة الناس للخطر. وتابع قائلاً: "بعد ما نسينا نايا حنّا، بكرا راس السنة وكل يوم في تشييع، هيبة الدولة على المحك".

عون: غموض في الملف الرئاسي قد يؤدي إلى التأجيل
14:42

عون: غموض في الملف الرئاسي قد يؤدي إلى التأجيل

أعلن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون اليوم الاثنين، أن “هناك غموض في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية، والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل”.

14:42

عون: غموض في الملف الرئاسي قد يؤدي إلى التأجيل

أعلن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون اليوم الاثنين، أن “هناك غموض في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية، والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل”.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024