ماذا في أسرار الصحف؟

بعد شائعات متناقلة عن ان النائب فريد البستاني وعد الرئيس نبيه بري بتلبية كل مطالبه في حال دعمه الاخير في الوصول الى قصر بعبدا، رد البستاني: الكلام عن زيارتي للرئيس بري لدعم ترشيحي رئاسياً معيب فانا ازوره بصفتي رئيس لجنة نيابية.

ينقل قريبون من وزير سابق مرشح الى الرئاسة ان اتصالات خارجية تضغط عليه من اجل المضي في الترشيح فيما رغبته الشخصية تميل الى الانكفاء.

يشبه مرجع سياسي ما يجري من حراك دبلوماسي غربي وخليجي، بما سبق الوصول إلى اتفاق الطائف، نظراً لدقة الوضع في لبنان التي تفوق تلك المرحلة، لا سيما اقتصادياً ومالياً ومؤسساتياً.

تردد ان رئيس حزب مسيحي طلب موعدا للقاء أحمد الشرع في دمشق.

ينقل عن مرجع سياسي ان زيارة قائد الجيش الى السعودية على ابواب الانتخابات الرئاسية لا تصب كثيرا في مصلحته اذ تحوله مرشح تحدّ مفروضا من الاميركيين والسعوديين.

يقول قريبون من قائد الجيش ان الملف الرئاسي بات شبه محسوم والبحث انتقل حاليا الى شكل الحكومة ورئيس الوزراء وتوزيع الحقائب.

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الجمهورية

نُقل عن سفير عربي بارز قوله، إنّ لدى بلاده أجندة عمل جاهزة بعد الانتخابات الرئاسية، تتضمّن مجموعة كبيرة من المشاريع والاستثمارات.

تبلّغت مجموعة من الإقتصاديّين ورجال الأعمال من مسؤولين خليجيين أخباراً اقتصادية ومالية مشجّعة حول مستقبل الوضع في لبنان، ستبدأ في الأشهر تباعاً بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

فاجأ ديبلوماسي غربي مسؤولاً حزبياً معارضاً بنصيحة بتجنّب التقديرات الخاطئة وعدم المبالغة في استفزاز حزب بارز.

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اللواء

يجزم متابعون للحركة الخارجية باتجاه لبنان أن الدورة الأولى لانتخاب الرئيس ستكون بمثابة استعراض شروط، وأن الفوز لأبرز المرشحين بعد ذلك بدورة أو اثنتين!

تحاول مواقع الكترونية، غير حاصلة على ترخيص ابتزاز شركات ناشئة، بهدف الحصول على تمويل بعد التشهير!

كفت يد قنصلية سفارة عن إعطاء الجوازات والإقامات في بلد يشهد تحولات، بعد التورط، وفقاً لمصدر دبلوماسي، بجوازات تبيّن أنها غير صالحة ومزوَّرة!

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نداء الوطن

أكدت مصادر عسكرية غربية أن المياه الإقليمية اللبنانية تحت المراقبة بشكلٍ صارم، خشية أن يعمد "حزب اللّه" إلى القيام بأي عمل عسكري عبر البحر، بعدما ضاقت مجالات العمل العسكري براً.

كشف خبير في شؤون "حزب اللّه" أن تسريب خبر تعيين نائب الأمين العام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة ثم نفي الخبر يعكس صراعاً داخل الحزب بدأ يخرج إلى العلن واعتبر هذا الخبير أن التسريب هو وسيلة من وسائل الضغط لتحقيق التعيينات.

ردّاً على الانتقادات التي وجِّهَت إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بسبب تصريحه في دمشق عن مزارع شبعا، نشر الإعلام الاشتراكي "توثيقاً تاريخياً " عن أن مزارع شبعا تحت إشراف "الأندوف" لا "اليونيفيل".

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البناء

لخّص دبلوماسي عربي مواقف الدول العربية تجاه الوضع الجديد في سورية بالاندفاع بعكس حجم مسافة البعد، حيث دول الجوار تسارع للتنسيق الأمني خصوصاً والدول الأبعد تقوم بتطبيع علاقاتها مع الحكم الجديد وفق التسلسل الذي قامت به مع النظام السابق بعد القطيعة مع معادلة عكسيّة بين قطر والإمارات، لكن يرهن النظام العربي مستقبل انفتاحه المالي خصوصاً بأمرين الأول حجم النفوذ التركي والمطالبة بتقليص حضوره تماماً، كما كانت المطالبة بتقليص النفوذ الإيراني، والثاني هو حجم الهامش الأميركي المتاح في ظل نظام العقوبات. وهذا يبدو بطيئاً، لكنه ليس بقسوة وشدّة الموقف من النظام السابق لذلك تحاول تركيا أن تقيم حزام أمان اقتصاديّ بديل قوامه إضافة إلى تركيا لوجستياً وقطر مالياً، ليبيا في النفط وأوكرانيا في الحبوب.

تقول قيادات حركات إسلاميّة فاعلة في دول عربية إنها جمّدت مشاريع زيارات وفود قيادية وشعبية منها إلى دمشق خشية إحراج الحكم الجديد في العلاقات التي ينوي ترميمها مع النظام العربي عبر طمأنته إلى أن النظام الجديد ليس لديه مشروع خارج الحدود. والأهم تفادياً لتعرّض الوفود القيادية للإحراج بعدم استقبالها من قيادات النظام الجديد في دمشق للسبب ذاته، بعدما تسبّب ظهور إحدى الشخصيات المصرية المطلوبة للقاهرة في صورة شبه رسمية مع قيادات النظام الجديد إلى موقف مصريّ حاد واحتاج إلى توضيح وتعهّد بعدم القيام بما يوحي بأن المعارضات الإسلامية في البلاد العربية سوف تجد ملاذاً آمناً في دمشق. وتقول القيادات المعنية إن سبباً إضافياً لهذا الفتور الإسلامي يتصل بموقف حركة حماس التي كان بعض قادتها قد رحّب بحماسة بالوضع الجديد واعتبره بشارة نحو النصر في فلسطين ثم اضطرت الحركة إلى فرملة اندفاعها أمام المواقف التي تصدر من النظام الجديد تجاه التوغل الإسرائيلي وتجنّبها الكلام عن فلسطين وغزة وصولاً إلى عدم ذكر الجولان السوري المحتل في خطابها السياسيّ.