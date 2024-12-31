أول رابح اليوم 10 مليون ليرة وممكن يوصل لـ 100 مليون... إتصلوا فينا اليوم على الرقم 05454745 وعالأكيد حتكونوا ربحانين

مراسل الجديد: الجيش اللبناني يستعد للإنتشار اليوم في بلدة شمع الجنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها بشكل كامل على أن يتم تثبيت حاجز عند مثلث طير حرفا وقطع الطريق المؤدية الى البلدات الحدودية