معلومات الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق النار على المواطن شربل شوفاني من بلدة رميش أثناء توجهه إلى مزرعته في خراج البلدة وإصابته في كتفه الأيسر ونقله الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة