بالفيديو- فقير لبناني يغني: "وياك وياك الدنيا حلوة وياك"

بعدما قست الحياة عليه لأكثر من 10 سنوات ..العم مصطفى رعد يفترش الأرض في الشارع الذي أضحى ملجأ له .. رغم ذلك غنى "وياك وياك تحلو الدنيا وياك" معايداً الناس عبر الجديد

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