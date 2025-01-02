جليد وطرقات مقطوعة.. إليكم التحديثات

مع بداية العام، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان اليوم صافياً إجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.



