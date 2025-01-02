جليد وطرقات مقطوعة.. إليكم التحديثات
مع بداية العام، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان اليوم صافياً إجمالاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1500 متر، خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
وفي السياق، أفادت غرفة التحكم المروري بأن طريق عام ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات.
وأشارت إلى أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:
عيناتا الأرز
الضنية الهرمل
معاصر الشوف كفريا
كفرذبيان حدث بعلبك
العاقورة حدث بعلبك
ترشيش زحلة.