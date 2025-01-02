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محليات

بري استقبل رئيس لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار ووزير الخارجية الفرنسية

2025-01-02 | 07:51
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بري استقبل رئيس لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار ووزير الخارجية الفرنسية
بري استقبل رئيس لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار ووزير الخارجية الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود الإتفاق.

بري استقبل أيضاً وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

بري تابع أيضاً الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، السفير بورجيا رئيس المجلس رسالة قداسة البابا فرنسيس في اليوم العالمي الثامن والخمسين للسلام وكتابا حول مذكراته.
بري استقبل رئيس لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار ووزير الخارجية الفرنسية

محليات

نبيه بري

عين التينة

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