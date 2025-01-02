بيان هام من المالية.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت وزارة المالية بيانا يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، ذكرت فيه:

إلى المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقا لما ورد أعلاه بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:

- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.

- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.

مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموجب يفقد المكلفون حقهم بإجراء إعادة التقييم لمخزونهم.

وجاء في حيثيات الإعلان التذكير:

