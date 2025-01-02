مواصلاً خرق وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يمشط هذه المناطق!
يقوم العدو الاسرائيلي بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للمناطق الممتدة بين ياطر وبيت ليف ورامية منذ الصباح وحتى الساعة وكان سبق ذلك إطلاق العدو قذيفتين على منطقة الرومية الواقعة بين بيت ليف وياطر في قضاء بنت جبيل.
وكانت قوة اسرائيلية توغلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت ليف وقد شوهدت بالعين المجردة آليات العدو على طريق البلدة بالقرب من خزان المياه فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية والحربية عن سماء المنطقة لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط .