مواصلاً خرق وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يمشط هذه المناطق!

وكانت قوة اسرائيلية توغلت صباح اليوم إلى داخل بلدة بيت ليف وقد شوهدت بالعين المجردة آليات العدو على طريق البلدة بالقرب من خزان المياه فيما لم تغب الطائرات المسيرة والاستطلاعية والحربية عن سماء المنطقة لا سيما في القطاعين الغربي والأوسط .