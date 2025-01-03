رئيس اللجنة المراقبة لقرار وقف النار زار الخيام.. هذا ما أعلنته السفارة الأميركية!

أعلنت السفارة الامبركية في بيان، أن "رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني، زاروا اليوم جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وقد تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، 2024".