وفيق صفا رداً على سؤال ماذا سيحصل ان لم ينسحب الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً: الجيش اللبناني ولجنة المراقبة لم تتبلغ هذا الأمر ولكن بعد انقضاء الـ 60 يوما فالأمر متروك لقرار المقاومة ماذا ستفعل

وفيق صفا رداً على سؤال ماذا سيحصل ان لم ينسحب جيش الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً: الجيش اللبناني ولجنة المراقبة لم تتبلغ هذا الأمر ولكن بعد انقضاء الـ 60 يوما فالأمر متروك لقرار حزب الله والمقاومة ماذا ستفعل وكما قال الشيخ نعيم قاسم هذه مسؤولية الدولة التي وقعت الإتفاق وهي التي ستتابع إجراءات وقف إطلاق النار أو الخروقات