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محليات

معلومات الجديد : لقاء صباحي جمع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام والسيدة بهية الحريري ممثلةً الرئيس سعد الحريري مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان

2025-01-05 | 04:23
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معلومات الجديد : لقاء صباحي جمع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام والسيدة بهية الحريري ممثلةً الرئيس سعد الحريري مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان
معلومات الجديد : لقاء صباحي جمع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام والسيدة بهية الحريري ممثلةً الرئيس سعد الحريري مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان

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معلومات الجديد : لقاء صباحي جمع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام والسيدة بهية الحريري ممثلةً الرئيس سعد الحريري مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان

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السنيورة للجديد بعد الاجتماع مع الأمير بن فرحان: اللقاء كان بناءً جداً وبحث في مسارات حكم الدستور وحُسن استكمال اتفاق الطائف
وفيق صفا رداً على سؤال ماذا سيحصل ان لم ينسحب الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً: الجيش اللبناني ولجنة المراقبة لم تتبلغ هذا الأمر ولكن بعد انقضاء الـ 60 يوما فالأمر متروك لقرار المقاومة ماذا ستفعل

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حزب الله يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع السيد نصرالله
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حزب الله يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع السيد نصرالله

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، لأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا، رداً على سؤال مراسلة الجديد جاسينت عنتر: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".

07:18

حزب الله يعلن لأول مرة مكان وتوقيت تشييع السيد نصرالله

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، لأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا، رداً على سؤال مراسلة الجديد جاسينت عنتر: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".

بعد كلامه عن جعجع.. أيوب لصفا: تأدب!
06:21

بعد كلامه عن جعجع.. أيوب لصفا: تأدب!

ردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام رئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، أن "الفيتو الوحيد بالنسبة لهم هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد".

06:21

بعد كلامه عن جعجع.. أيوب لصفا: تأدب!

ردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام رئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، أن "الفيتو الوحيد بالنسبة لهم هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد".

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