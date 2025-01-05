بعد كلامه عن جعجع.. أيوب لصفا: تأدب!

وكتبت عبر حسابها على منصة "أكس": "وفيق صفا تأدب!".

وأعادت نشر موقف للكاتب السياسي مروان الأمين الذي تناول عنجهية وفيق صفا وموقفه من جعجع.

وكان مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا جال في الضاحية الجنوبية لبيروت في مكان استشهاد السيد حسن نصرالله.

وقال: حضور السيد نصرالله موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة، وحزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي اعترف أنّ هدفه بالاجتياح البرّي لم يتحقق وطيلة 67 يوماً لم يدخل سوى مئات الأمتار، أما قدرة حزب الله فترمّمت ولديه القدرة على مواجهة أي اعتداء بالشكل الذي يراه مناسباً و"ما حدا بقا يجرّبنا"، و سيكون للرئيس نبيه بري حديث مع الوسيط الاميركي آموس هوكستين حول الخروقات الإسرائيلية".

وعن ملف الاستحقاق الرئاسي والجلسة في 9 كانون الثاني، شدّد صفا على أن "ليس لدينا فيتو على قائد الجيش العماد جوزاف عون، والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدمير في البلد"