موقع واللا الإسرائيلي: معظم القرى اللبنانية على الحدود لا تزال تحت سيطرة الجيش وإسرائيل لن تنسحب من لبنان في نهاية الـ 60 يوماً باستثناء الناقورة

صرحت الرقابة العسكرية في إسرائيل عن تفاصيل جديدة ودقيقة حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصر الله، موضحة أن المعلومات حول مكان وجوده ومسارات تحركه وصلت إلى تل أبيب قبل عدة أيام من عملية الاغتيال.



