هنا بيروت - ابراهيم منيمنة - الحلقة الكاملة

رجح النائب أشرف ريفي، انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية وذلك بنسبة تبلغ 80%.وكشف ريفي لقناة الحرة، أن لقاء قريبا سيجمع قائد الجيش جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.وقد اجرت قناة الجديد اتصالات بطرفي اللقاء المفترض فاكدت مصادر القوات حصولَه فيما نفت مصادر في قيادة الجيش هذا الاحتمال.
صرحت الرقابة العسكرية في إسرائيل عن تفاصيل جديدة ودقيقة حول عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، السيد حسن نصر الله، موضحة أن المعلومات حول مكان وجوده ومسارات تحركه وصلت إلى تل أبيب قبل عدة أيام من عملية الاغتيال.