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محليات

"النهار": في هذه الحالة.. "القوات" تتحضر لخوض معركة مرشح الـ65 صوتاً

2025-01-06 | 01:23
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&quot;النهار&quot;: في هذه الحالة.. &quot;القوات&quot; تتحضر لخوض معركة مرشح الـ65 صوتاً
"النهار": في هذه الحالة.. "القوات" تتحضر لخوض معركة مرشح الـ65 صوتاً

تحدثت معلومات لصحيفة "النهار" عن رفض حاسم لـ "الثنائي الشيعي" لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون "بالذريعة التي يسوّقها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول حاجة عون إلى تعديل دستوري".

إلا أن الرواية الأكثر تداولاً، وفق الصحيفة، أن تغييراً طرأ على المسار الانتخابي ربطاً بتغيير لحق بموقف حزب القوات اللبنانية من انتخاب قائد الجيش، وفق ما سرى من معطيات عن رسالة حملها النائب بيار بو عاصي إلى المملكة العربية السعودية قبل أيام.

وتابعت "النهار": "مع أن القوات نفت ذلك حول زيارة بو عاصي، إلا أنها لم تبدد ما تقوله مرجعيات رسمية. فهذه الأخيرة تتحدث عن تحوّل في موقف القوات ساهم عن قصد أو غير قصد في تقوية موقف بري من رفض ترشيح قائد الجيش، لا سيما وأن بري يوحي بدوره أنه لا يمكن انتخاب رئيس من دون موافقة قواتية بحيث لا يمكن الإتيان برئيس غصباً عنها، ولكن لا أن يكون الرئيس لها بمعنى رفض انتخاب رئيسها سمير جعجع، وفق ما ينقل زوار بري."

ولكن تبيّن وفق معلومات موثوقة ، اضافت الصحيفة، أن جعجع لن يتبنى ترشيح العماد جوزف عون إذا لم يحصل توافق جدي حوله لا سيما مع بري ومن يؤيدونه.

وتابعت إن جعجع "لن يخاطر بخسارة كتلته لمرشحها من الدورة الأولى، وترك الآخرين يحضرون لمعركة الدورة الثانية، وما لم يحصل توافق على اسم آخر ستخوض القوات معركة مرشح الـ65 صوتاً مع حلفائها ولن تعلن اسمه إلا في الجلسة."

"النهار": في هذه الحالة.. "القوات" تتحضر لخوض معركة مرشح الـ65 صوتاً

محليات

القوات اللبنانية

نبيه بري

جوزيف عون

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وكشف ريفي لقناة الحرة، أن لقاء قريبا سيجمع قائد الجيش جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.

وقد اجرت قناة الجديد اتصالات بطرفي اللقاء المفترض فاكدت مصادر القوات حصولَه فيما نفت مصادر في قيادة الجيش هذا الاحتمال.

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تضارب معلومات حول لقاء قائد الجيش وجعجع

رجح النائب أشرف ريفي، انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية وذلك بنسبة تبلغ 80%.

وكشف ريفي لقناة الحرة، أن لقاء قريبا سيجمع قائد الجيش جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.

وقد اجرت قناة الجديد اتصالات بطرفي اللقاء المفترض فاكدت مصادر القوات حصولَه فيما نفت مصادر في قيادة الجيش هذا الاحتمال.

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