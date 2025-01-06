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محليات

الراعي: نأمل بأنتخاب رئيسا ينعم بثقة اللبنانين أجمع

2025-01-06 | 04:22
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الراعي: نأمل بأنتخاب رئيسا ينعم بثقة اللبنانين أجمع
الراعي: نأمل بأنتخاب رئيسا ينعم بثقة اللبنانين أجمع

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد الغطاس في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي .

 وفي عظته قال: "ثلاثة أيّام فقط تفصلنا عن التاسع من هذا الشهر، يوم يلتئم المجلس النيابيّ، وينتخب رئيسًا للجمهوريّة بعد فراغ رئاسيّ دام سنتين وأكثر من شهرين. فنتأمّل أن يتّفق السادة النوّاب على انتخاب شخصيّة مميّزة تنعم في آن بثقة اللبنانيّين والدول الصديقة. فنظرًا للأوضاع الداخلية والإقليميّة المضطربة، لا بدّ من انتخاب رئيسٍ يكون على مستوى هذه الأوضاع ليقود لبنان إلى حسن الالتفاف والعمل معًا على حسن مقاربتها بحكمة وروح سلاميّ وحلول موضوعيّة".

وختم: "ولنصلِّ على هذه النيّة، ومن أجل العيش بسلام دائم وعادل ونهائيّ. ونرفع نشيد المجد والشكر للآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين". وبعد القداس، استقبل الراعي المؤمنين المشاركين في الذبيحة الإلهية.

 

الراعي: نأمل بأنتخاب رئيسا ينعم بثقة اللبنانين أجمع

محليات

لبنان

مار بارة بطرس الراعي

بيروت

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