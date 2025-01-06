"إسرائيل ترغب في البقاء جنوب لبنان".. هذا ما كشفه الإعلام الإسرائيلي!

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "إسرائيل ترغب في البقاء في بعض المواقع في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى".

وقالت القناة إن "القيادة السياسية الإسرائيلية أعلنت -في اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- رغبتها في الإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان".



يأتي ذلك بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث قال -أمس الأحد- إن عدم انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني يعني أنه لن يكون هناك اتفاق، وستضطر إسرائيل للتحرك.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت في وقت سابق رغبة إسرائيل في البقاء في جنوب لبنان، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية -أمس الأول السبت- إنه "من المتوقع أن تبلغ تل أبيب واشنطن بأنها لن تنسحب من لبنان بعد مهلة الـ60 يوماً، المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي".