هذا ما دار في اللقاء بين هوكستين وقائد الجيش!

أفادت معلومات الجديد أن "قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بالموفد الأميركي آموس هوكستين في اجتماع وُصِفَت أجواؤه بالإيجابية".





وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الجيش اللبناني في تعزيز انتشاره في الجنوب بظل استمرار وجود العدو داخل الأراضي اللبنانية.



وتشير المعلومات المتداولة إلى احتمال انسحاب العدو خلال 60 يوماً، دون ورود أي بلاغ عن تمديد لهذه المهلة.



وفي وقت لاحق، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيان، جاء فيه:



استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، السيد آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، ورئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، وتناول البحث آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب.