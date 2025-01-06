مع انتشار الجيش.. بيان من بلدية الناقورة

"باشر الجيش اللبناني بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة وذلك تسهيلاً لعمليات مرور ألياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى بلدة الناقورة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية ستقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة، وعليه فإن العودة الأمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".