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محليات

مع انتشار الجيش.. بيان من بلدية الناقورة

2025-01-06 | 09:38
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مع انتشار الجيش.. بيان من بلدية الناقورة
مع انتشار الجيش.. بيان من بلدية الناقورة

صدر عن بلدية الناقورة بعد دخول الجيش اللبناني الى البلدة بيان جاء فيه:

"باشر الجيش اللبناني بالانتشار في مواقعه في بلدة الناقورة وذلك تسهيلاً لعمليات مرور ألياتها وولوج فرقها اللوجستية والهندسية إلى بلدة الناقورة، وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والجهات الرسمية المعنية ستقوم بإعلامكم بتوقيت وخطة العودة فور توفر المعطيات الجديّة اللازمة، وعليه فإن العودة الأمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوّة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني بعد التثبّت من عدم وجود خطر ممكن، ودون ذلك قد يترتب عليه نتائج غير محسوبة".
 
مع انتشار الجيش.. بيان من بلدية الناقورة

محليات

بلدية الناقورة

الجيش اللبناني

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