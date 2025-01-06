إجتماع نيابي بين التغييريين والمستقلين.. تفاصيله مع مراسل الجديد

معلومات الجديد: الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يصل إلى بيروت مساء اليوم، على ان يلتقي غدا الخميس القوى السياسية ويجتمع في قصر الصنوبر مع اللجنة الخماسية للبحث في الملف الرئاسي اللبناني