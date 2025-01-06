هوكستين يؤكد أن إسرائيل بدأت بالانسحاب من بلدة الناقورة
أعلن المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين أن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان الإثنين، بعد أكثر من شهر على بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.
وقال هوكستين للصحافيين إنّ "الجيش الإسرائيلي بدأ الانسحاب من الناقورة... والعودة إلى داخل إسرائيل اليوم، جنوب الخط الأزرق. وستستمر هذه الانسحابات إلى أن تخرج كل القوات الإسرائيلية من لبنان بشكل كامل، مع استمرار انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وصولا إلى الخط الأزرق"، في إشارة إلى الخط الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل.