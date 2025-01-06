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2025-01-06 | 13:39
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ميقاتي: لوقف الخروقات الامنية الاسرائيلية والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية ولوضع جدول زمني واضح يتمم الانسحاب الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة الـ 60 يوماً
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ميقاتي: لوقف الخروقات الامنية الاسرائيلية والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية ولوضع جدول زمني واضح يتمم الانسحاب الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة الـ 60 يوماً
محليات
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