ميقاتي: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحديث عن نية اسرائيل بتمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض بشدة ونضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل الى ترتيبات وقف إطلاق النار