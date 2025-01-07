النائب إبراهيم منيمنة للجديد: خلال اللقاء اليوم مع هوكستين في دارة النائب فؤاد مخزومي لم يكن هناك ذكر لإسم أي مرشح للرئاسة بشكل مباشر ولكن هناك مسار يجب ان يبدأه لبنان بمرحلة انتقالية جديدة تتطلب شخصية تتمتع بالمصداقية

النائب إبراهيم منيمنة للجديد: خلال اللقاء اليوم مع هوكستين في دارة النائب فؤاد مخزومي لم يكن هناك ذكر لإسم أي مرشح للرئاسة بشكل مباشر ولكن هناك مسار يجب ان يبدأه لبنان بمرحلة انتقالية جديدة وهي مرحلة تتطلب شخصية تتمتع بالمصداقية وتستطيع تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار والاصلاحات السايسية لاتفاق الطائف

