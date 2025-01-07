مراسلة الجديد: العدو الإسرائيلي نفذ تفجيراً في خراج بلدة بليدا

مصادر الثنائي الشيعي تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة

مصادر الثنائي الشيعي تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة

مصادر الثنائي الشيعي تتوقّع ألا يُعلن أي إسم قبل "صباح الخير" وربما داخل الجلسة

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: لطالما سليمان فرنجية مرشحاً فلا يزال خيارنا فرنجية ولكن منفتحون على اسماء عدة ومنها اللواء الياس البيسري ولن نتوجّه الى انتخاب رئيس يشكل خرقاً للدستور والسيادة معاً

معلومات الجديد: الثنائي الشيعي ثابت على موقفه لناحية أنّ انتخاب قائد الجيش يتطلّب تعديلاً للدستور وهم لن يتّجهوا الى تعديل دستوري