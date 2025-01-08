تدابير سير تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب غداً

صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:

السّاعة 11:00 من يوم الخميس 9-1-2025، سيُعقَد في مجلس النّواب جلسة عامّة لانتخاب رئيساً للجمهوريّة.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.