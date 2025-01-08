"عون رئيساً بانتظارِ جبهةِ إسنادٍ من برّي".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

جوزيف عون رئيساً بانتظارِ جبهةِ إسنادٍ من نبيه برّي، كلُّ المَسالكِ النيابية أدّت الى تصويتٍ واسعٍ لقائدِ الجيش، وأَفْرَغتِ الكتلُ النيابية من كبيرةٍ الى متوسطةِ القَطْع فالصغيرةِ كلَّ مكوِّناتِها الرئاسية في يومٍ واحد، وهذا اليوم وَصَلَ ساعاتِه بليلٍ محموم تتصدَّرُه الاجتماعاتُ التنسيقية استعداداً لخميسِ الانتخاب، ودَخَل الى أربعاءِ التواصُلِ العاملانِ السعوديُّ والفرنسي ما أسهَمَ في حثِّ الكتلِ على التسميةِ والخروجِ من المناطقِ الرَّمادية/