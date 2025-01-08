عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي يلتقي في هذه الاثناء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بحضور السفير هيرفيه ماغرو

مصادر قواتية للجديد: زيارة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لمعراب اليوم ركزت على ضرورة انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون لا سيما وان الفرصة سانحة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار