معلومات من الثنائي الشيعي للجديد: ورقة بيضاء أول جلسة وبعد انجاز تفاهمات لكل حادث حديث والأغلب اليوم تنتهي

مصادر "الثنائي" للجديد: اللقاء مع قائد الجيش يأتي للمزيد من التطمينات حول عنوانين أساسيين الأول هو موضوع الحكومة والكلام ليس عن ثلث ضامن او معطل بل حول التمثيل الشيعي في الحكومة