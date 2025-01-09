النائب علي حسن خليل: اليوم صفحة جديدة وعلى الجميع التعاون للنهوض بالبلد وما سمعناه من فخامة الرئيس يشجع

النائب علي حسن خليل للجديد: الرئيس بري قدم الصورة التي تتضمن بعض الايجابية نتيجة التجارب المشوبة بحذر شديد نتيجة التجارب السابقة مع العدو واليوم لا يمكننا الحديث عن مفاوضات حقيقية بل عن اعلان نوايا