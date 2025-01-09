الملك سلمان وولي العهد يهنئان جوزيف عون بانتخابه رئيسا لـ لبنان

السفير الايراني مجتبى أماني: أبارك الشعب اللبناني والعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية والتوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان