بالفيديو - رسالة لرئيس الجمهورية المُنتخب جوزاف عون من إبن شقيقته: "فرحتنا كبيرة"

بعد الإعلان الرسمي من مجلس النواب عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية اليوم، رفعت صوره في قاعات المغادرة والوصول في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مستقبلة الوافدين والمغادرين.