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محليات

الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية

2025-01-09 | 14:14
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الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية
الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برقية تهنئة من ملك المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، هنأه فيها بانتخابه رئيسًا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق في حمل أمانة المسؤولية لتعزيز مسيرة التقدم والتطوير في لبنان، وتحقيق الازدهار للشعب اللبناني.

وجاء في البرقية :

 "يسرّني ان أبعث الى فخامة اخي العزيز بأطيب التحيات وخالص التمنيات بدوام الصحة والسعادة وأن اعبّر عن تهنئتنا ومباركتنا بالثقة التي اولاكم اياها مجلس النواب اللبناني، بانتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية.

 ويطيب لي أن اعرب لفخامتكم باسمي وباسم شعب المملكة الاردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني واصدق المشاعر الاخوية بهذه المناسبة، متمنياً لكم التوفيق في حمل أمانة المسؤولية لتعزيز مسيرة التقدم  والتطوير في بلدكم الشقيق، وتحقيق الازدهار لشعبكم العزيز.

 وإنني إذ أجدد على وقوف الاردن الى جانب لبنان في دعم سيادته وامنه وسلامة اراضيه، لأعبر عن حرصنا على تعزيز علاقاتنا المتجذرة، وتوسيع فرص التعاون، وإدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق مصالحنا المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

  سائلاً الله جلت قدرته ان يحفظكم ويرعاكم، ويمتعكم بدوام الصحة والعافية، ويحقق للشعب اللبناني العزيز المزيد من التقدم والرفعة".

الملك عبد الله الثاني يهنئ الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للجمهورية

محليات

الملك عبدالله الثاني

جوزاف عون

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