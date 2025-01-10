مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية استهدفت "فان" في بلدة طيردبا قضاء صور

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان ماض بخطوات ثابتة لتحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان. كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وشدد عون خلال اللقاء على ان لبنان ماضٍ في خطوات ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. واضاف أنه مع عودة الحياة الى المؤسسات الدستورية وتشكيل الحكومة، سيتم العمل على إعادة النهوض بلبنان وتعزيز الشراكة مع أوروبا ودول البحر المتوسط".