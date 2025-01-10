باريس تستدعي السفير الايراني: للإفراج الفوري عن الرعايا الفرنسيين
استدعت فرنسا السفير الإيراني في باريس الجمعة للتنديد بوضع "رهائن الدولة" الفرنسيين المسجونين في الجمهورية الإسلامية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت الوزارة في بيان "لقد كررنا له بكل حزم مطالبتنا بالإفراج الفوري عن الرعايا الفرنسيين الذين هم رهائن دولة" في طهران والذين يعيشون وضعا "لا يمكن تحمله، في ظل ظروف احتجاز مهينة، ترقى بالنسبة لبعضهم إلى التعذيب بموجب القانون الدولي". وهناك حاليا ثلاثة فرنسيين في السجون الإيرانية.