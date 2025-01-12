افرام: نواف سلام فرصة نحو تطبيق خطاب القسم

عشية البدء بالاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة، صرّح النائب نعمة افرام قائلاً:



"الأسبوع الماضي كان محطّة مهمّة في تاريخ لبنان فخطاب القسم لفخامة الرئيس عون رسم خارطة طريق للمستقبل، وشعلة الأمل التي وُلدت في قلوب الناس يجب أن لا تنطفئ نهار الإثنين. وكما تمكّن اللبنانيون، بدعم دولي وعربي، من الإجماع على فخامة الرئيس جوزاف عون، يجب أن يحدث الأمر نفسه لتسمية رئيس الحكومة. الشعب يتطلّع الى تطبيق خطاب القسم بكلّ زخم وقوّة".



وأضاف: "الخميس الماضي شهد نهاية التموضع القديم لما هو معارضة وموالاة. نحن اليوم أمام إعادة تموضع جديدة ستحدّد مع الأيّام وفقاً لما جاء في خطاب القسم. الشعب الذي منحنا ثقته يتطلّع إلى تحقيق الآمال وإبقاء شعلة الأمل مضاءة. في هذا الإطار، يُمكن اعتبار نواف سلام فرصة جديدة لخلط الأوراق والانتقال إلى زمن جديد ومسار نحو تطبيق خطاب القسم بحزم وروح إيجابية بعيداً عن التجاذبات السياسيّة والكيديّة."