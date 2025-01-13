الاستشارات النيابية.. معركة رئاسة الحكومة تحتدم

وتجرى الاستشارات على مرحلتين قبل وبعد الظهر.

وأول لقاءات الرئيس جوزاف عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كتلة "التنمية والتحرير".

وفي السياق قال بو صعب عقب لقائه رئيس الجمهورية: " يجب ان تكون الحكومة متجانسة لتستطيع تنفيذ خطاب القسم وللأسف لم أسمع من أي مرشح لرئاسة الحكومة ما هو طرحه وكيف سيعالج الملفات".

واضاف: " لم أسم احداً لرئاسة الحكومة".

من جهته قال النائب جميل السيد: " ابلغت رئيس الجمهورية انه اذا تساوت الأصوات بين ميقاتي ونواف سلام سيكون صوتي لميقاتي وإن لم تتساوى الأصوات صوتي ليس لأحد "