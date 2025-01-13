تغريدة مبهمة لجنبلاط تزامنا مع الإستشارات

أشار الكاتب والمحلل السياسي جان عزيز الى "انه في الساعات المقبلة سيزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بيروت، كما سيكون للبنان جرعة دعم سعودية وعربية ودولية إضافية".



ولفت عزيز في حديثه لـ"الجديد" الى ان "هناك 22 اتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع تشمل كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتنمية والتعاون المتبادل، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية مع السعودية وتؤكد ان الثقة عادت الى لبنان".