وصول الرئيس المكلف نواف سلام الى دارة ميقاتي

بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، قالت معلومات الجديد انه "خلافاً لكل ما يشاع فان اللقاء كان ايجابيا بين سلام وبري رغم استياء رئيس المجلس، ومضمون اللقاء تضمن الموقف الذي ادلى به الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا لجهة الشراكة واعادة الاعمار واليد الممدودة. لم يبد سلام اي رفض مسبق لاية ضمانات او اتفاقات وإن كان اعلن أنه غير معني بها لجهة عدم حصولها معه تحديدا. ونقلت مصادر مطلعة على اللقاء ان بري اعتبر انها ممتازة اذا ما اقترنت الافعال بالاقوال".
ثبّت اليومُ الأول من دخول نواف سلام الى قصر بعبدا مكلَّفاً، عاصفةَ التزاماتٍ جاءت كخِطابِ قسمٍ حكوميّ يلاقي خِطابَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون.. وكلٌّ من موقعِه، اَطلق عون وسلام مسارَ خطِ العهد رئاسياً وداخلَ السلطةِ التنفيذية، وأَرسلا إشاراتٍ واضحةَ المعالم الى كلِّ مَن يَعنيهم امرُ الدولة بأنَّ هذه الدولةَ ستقومُ على مِيزانِ العدل ومن دونِ إقصاء