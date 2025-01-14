السنيورة بعد لقائه سلام: اللبنانيون يستبشرون خيراً بعد كسر حلقة التعطيل

بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، قالت معلومات الجديد انه "خلافاً لكل ما يشاع فان اللقاء كان ايجابيا بين سلام وبري رغم استياء رئيس المجلس، ومضمون اللقاء تضمن الموقف الذي ادلى به الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا لجهة الشراكة واعادة الاعمار واليد الممدودة. لم يبد سلام اي رفض مسبق لاية ضمانات او اتفاقات وإن كان اعلن أنه غير معني بها لجهة عدم حصولها معه تحديدا. ونقلت مصادر مطلعة على اللقاء ان بري اعتبر انها ممتازة اذا ما اقترنت الافعال بالاقوال".