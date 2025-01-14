الوكالة الوطنية: الاحتلال الاسرائيلي يُفجر عددا كبيرا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب

وقعت جريمة قتل، مساء الثلاثاء، في معرض للسيارات في ضبية، قبالة مجمع الـ ABC، حيث دخل شخص مجهول الهوية الى المعرض بحجة شراء سيارة "جي كلاس"، وأطلق النار في اتجاه صاحب المعرض، وأصحابه برصاصة في الرأس أدت إلى مقتله فورا، فيما استقل مطلق النار سيارة الـ "جي كلاس" وفر الى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية.

