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محليات

الوكالة الوطنية: الاحتلال الاسرائيلي يُفجر عددا كبيرا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب

2025-01-14 | 14:33
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الوكالة الوطنية: الاحتلال الاسرائيلي يُفجر عددا كبيرا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب
الوكالة الوطنية: الاحتلال الاسرائيلي يُفجر عددا كبيرا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب
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الوكالة الوطنية: الاحتلال الاسرائيلي يُفجر عددا كبيرا من الأحياء السكنية في عيتا الشعب

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15:57

جريمة داخل معرض سيارات في الضبية.. ما القصة؟

وقعت جريمة قتل، مساء الثلاثاء، في معرض للسيارات في ضبية، قبالة مجمع الـ ABC، حيث دخل شخص مجهول الهوية الى المعرض بحجة شراء سيارة "جي كلاس"، وأطلق النار في اتجاه صاحب المعرض، وأصحابه برصاصة في الرأس أدت إلى مقتله فورا، فيما استقل مطلق النار سيارة الـ "جي كلاس" وفر الى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية.

15:57

جريمة داخل معرض سيارات في الضبية.. ما القصة؟

وقعت جريمة قتل، مساء الثلاثاء، في معرض للسيارات في ضبية، قبالة مجمع الـ ABC، حيث دخل شخص مجهول الهوية الى المعرض بحجة شراء سيارة "جي كلاس"، وأطلق النار في اتجاه صاحب المعرض، وأصحابه برصاصة في الرأس أدت إلى مقتله فورا، فيما استقل مطلق النار سيارة الـ "جي كلاس" وفر الى جهة مجهولة، بحسب الوكالة الوطنية.

السفير المصري هنأ سلام مؤكداً دعم مصر لاستقرار لبنان
15:13

السفير المصري هنأ سلام مؤكداً دعم مصر لاستقرار لبنان

اتصل السفير المصري علاء موسى بالرئيس المكلف نواف سلام، وهنأه بـ "ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".
وأعرب موسى عن تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في مهامه، مؤكدا "دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه وازدهاره".

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بخاري زار دار المطرانية في طرابلس: المملكة تأمل في استعادة لبنان لدوره الريادي

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، اليوم، دار المطرانية المارونية في طرابلس، والتقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف بحضور المونسنيور ماريو ماضي، والخوري جو رزق الله.

14:38

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