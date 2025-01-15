إطلاق نار كثيف في مخيمات صور قبيل اعلان الاتفاق في غزة

تسجيل إصابات في مناطق عدة لا سيما الضاحية الجنوبية وبئر حسن - بيروت بسبب الرصاص الطائش المستمر

تسجيل إصابات في مناطق عدة لا سيما الضاحية الجنوبية وبئر حسن - بيروت بسبب الرصاص الطائش المستمر

تسجيل إصابات في مناطق عدة لا سيما الضاحية الجنوبية وبئر حسن - بيروت بسبب الرصاص الطائش المستمر

تابعوا بعد قليل الحلقة الاولى من "الفصول الاربعة" مع النجم المصري هاني شاكر على الجديد

تابعوا بعد قليل الحلقة الاولى من "الفصول الاربعة" مع النجم المصري هاني شاكر على الجديد

تابعوا بعد قليل الحلقة الاولى من "الفصول الاربعة" مع النجم المصري هاني شاكر على الجديد

مناشدات لوقف إطلاق النار المتواصل في بيروت ومناطق أخرى منذ أكثر من ساعة

مناشدات لوقف إطلاق النار المتواصل في بيروت ومناطق أخرى منذ أكثر من ساعة

مناشدات لوقف إطلاق النار المتواصل في بيروت ومناطق أخرى منذ أكثر من ساعة

أ ف ب: السيسي يرحب باتفاق غزة ويشدد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات