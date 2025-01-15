في صيدا.. مسيرات وأعلام ابتهاجاً باتفاق عزة

مسيرات احتفالية في صيدا ابتهاجًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة



شهدت مدينة صيدا ومخيماتها احتفالات عارمة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث انطلقت مسيرات جابت شوارع المدينة، ورُفعت الأعلام الفلسطينية دعماً للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/7aODH0DIV3