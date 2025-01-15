في صيدا.. مسيرات وأعلام ابتهاجاً باتفاق عزة

مسيرات احتفالية في صيدا ابتهاجًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شهدت مدينة صيدا ومخيماتها احتفالات عارمة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث انطلقت مسيرات جابت شوارع المدينة، ورُفعت الأعلام الفلسطينية دعماً للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/7aODH0DIV3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 15, 2025
مسيرات احتفالية في صيدا ابتهاجًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شهدت مدينة صيدا ومخيماتها احتفالات عارمة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث انطلقت مسيرات جابت شوارع المدينة، ورُفعت الأعلام الفلسطينية دعماً للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/7aODH0DIV3
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في قصر بعبدا، السيدة منى الهراوي التي قدمت لها التهاني لمناسبة انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية. وتم خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة في البلاد . وشكرت السيدة عون، للهراوي تهنئتها.