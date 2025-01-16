"مشروع وطن الإنسان": خطاب القسم يفتح صفحة تأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية

1. توجّه "مشروع وطن الإنسان" بالتهنئة للبنانيين بمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة، وبحث بأهميّة الحدث الذي أنهى حقبة مميتة من الفراغ المؤسّساتي، ولما تركه من أثر إيجابيّ بالغ لدى المواطنين، ولما سجّله لبنان من عودة قوّية إلى دوره الطبيعيّ وعلاقاته العربيّة والدوليّة بعد سنوات طويلة من الإنقطاع.

2. توقّف "مشروع وطن الإنسان" عند مضامين خطاب القسم وهو بمثابة برنامج حكم متكامل، اختصر تطلّعات اللبنانيين ولامس أعماق شعورهم، معبّراً عن مكنوّناتهم وطموحاتهم المشروعة التي ظلّت مكبوتة لسنوات طويلة. واعتبر أن خطاب القسم يفتح صفحة مشرقة وتأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية، وهو بمثابة فرصة سانحة لإعادة بناء الدولة على أسس صلبة وحديثة وصحيحة، ولفتح لبنان على آفاق مستقبليّة واعدة.

3. في انتظار ولادة حكومة تلبّي التطلّعات وعلى مستوى الطموحات بعد تكليف القاضي نوّاف سلام مهمة تشكيلها، نوّه "مشروع وطن الإنسان" بما رافق طريقة تكليفه التي بدأت بموجة داخليّة داعمة للحفاظ على زخم الإنتخاب الرئاسيّ، ولحقها تأييد عربيّ ودوليّ في تدعيم المسار الجديد الذي انطلق في لبنان.

4. يعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّ إقرار قانون انتخابيّ جديد هو أساس في تغيير الوضع القائم وفي إطلاق حياة سياسيّة جديدة ومختلفة في لبنان. ويشدّد على وضع قانون يحيّد السياسة والسياسيين عن تعيينات موظّفي الفئة الأولى، من ضمن نهج يُبشّر بذهنيّة إصلاحيّة في إدارة شؤون الحكم والدولة بحيث يكون الولاء للدولة وفي سبيل خدمة اللبنانيين.