النائب إلياس جرادة: لتكن خطواتنا ثابتة حتى وإن كانت بطيئة فالهموم كبيرة اليوم وأولها العمل على استقلالية القضاء والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

​إرتفع مِلفُّ المرفأ بين العَنبرَين الرئاسيِّ والحكومي ورسا على رصيفِ تحقيقاتِ القاضي طارق البيطار. هو ليس إجراءً معَجَّلاً مكرراً فَرَضَته نتائجُ العدوان على لبنان، إنما تثبيتٌ لموعِدٍ كان قد حُدِّد في الثامنَ عَشَرَ من أيلولَ الفائت فلعبتِ الحربُ على لبنان عاملاً في إرجائه.