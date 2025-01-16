النائب فراس حمدان: في هذه المرحلة هناك تعيينات وتشكيلات على الحكومة أن تقوم بها وأكدنا على أهمية شكل الحكومة القادم الذي يجب أن يكون من خارج الطبقة السياسية

افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن اصابة 4 اشخاص بينهم سيدة خلال إشكال عائلي في المنية، تطور إلى تبادل لإطلاق النار، على خلفية نزاع حول الميراث.
وصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الى بيروت، وقد استقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في المطار بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إرتفع مِلفُّ المرفأ بين العَنبرَين الرئاسيِّ والحكومي ورسا على رصيفِ تحقيقاتِ القاضي طارق البيطار. هو ليس إجراءً معَجَّلاً مكرراً فَرَضَته نتائجُ العدوان على لبنان، إنما تثبيتٌ لموعِدٍ كان قد حُدِّد في الثامنَ عَشَرَ من أيلولَ الفائت فلعبتِ الحربُ على لبنان عاملاً في إرجائه.