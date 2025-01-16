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محليات

النائب فراس حمدان: في هذه المرحلة هناك تعيينات وتشكيلات على الحكومة أن تقوم بها وأكدنا على أهمية شكل الحكومة القادم الذي يجب أن يكون من خارج الطبقة السياسية

2025-01-16 | 10:51
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النائب فراس حمدان: في هذه المرحلة هناك تعيينات وتشكيلات على الحكومة أن تقوم بها وأكدنا على أهمية شكل الحكومة القادم الذي يجب أن يكون من خارج الطبقة السياسية
النائب فراس حمدان: في هذه المرحلة هناك تعيينات وتشكيلات على الحكومة أن تقوم بها وأكدنا على أهمية شكل الحكومة القادم الذي يجب أن يكون من خارج الطبقة السياسية
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النائب فراس حمدان: في هذه المرحلة هناك تعيينات وتشكيلات على الحكومة أن تقوم بها وأكدنا على أهمية شكل الحكومة القادم الذي يجب أن يكون من خارج الطبقة السياسية

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غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة
13:34

غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة

وصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الى بيروت، وقد استقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في المطار بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.


13:34

غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة

وصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الى بيروت، وقد استقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في المطار بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.


مقدمة النشرة المسائية
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13:21
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مقدمة النشرة المسائية

​إرتفع مِلفُّ المرفأ بين العَنبرَين الرئاسيِّ والحكومي ورسا على رصيفِ تحقيقاتِ القاضي طارق البيطار. هو ليس إجراءً معَجَّلاً مكرراً فَرَضَته نتائجُ العدوان على لبنان، إنما تثبيتٌ لموعِدٍ كان قد حُدِّد في الثامنَ عَشَرَ من أيلولَ الفائت فلعبتِ الحربُ على لبنان عاملاً في إرجائه.

13:21

مقدمة النشرة المسائية

​إرتفع مِلفُّ المرفأ بين العَنبرَين الرئاسيِّ والحكومي ورسا على رصيفِ تحقيقاتِ القاضي طارق البيطار. هو ليس إجراءً معَجَّلاً مكرراً فَرَضَته نتائجُ العدوان على لبنان، إنما تثبيتٌ لموعِدٍ كان قد حُدِّد في الثامنَ عَشَرَ من أيلولَ الفائت فلعبتِ الحربُ على لبنان عاملاً في إرجائه.

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