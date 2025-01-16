كلمة للحريري في ذكرى 14 شباط
افادت معلومات لقناة "المستقبل" أن "الرئيس سعد الحريري سيلقي كلمة في المهرجان الشعبي يوم الرابع عشر من شباط في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ساحة الشهداء، خلافاً للسنوات الماضية."
ورفضت مصادر مطلعة ، بحسب ما نقلت القناة "الإفصاح عن مضمون الكلمة، وقالت إنّ فحواها يعود للرئيس الحريري وحده"، متوقعة ان لا يبدأ الحريري بوضع خطوطها العريضة إلاّ قبل ايام قليلة من احياء الذكرى.
واشارت القناة الى ان ذلك جاء بالتوازي مع بدء تيار "المستقبل" التحضيرات اللوجستية والعملية في مختلف المناطق تحت عنوان "#بالعشرين_عساحتنا_راجعين".