كلمة للحريري في ذكرى 14 شباط

ورفضت مصادر مطلعة ، بحسب ما نقلت القناة "الإفصاح عن مضمون الكلمة، وقالت إنّ فحواها يعود للرئيس الحريري وحده"، متوقعة ان لا يبدأ الحريري بوضع خطوطها العريضة إلاّ قبل ايام قليلة من احياء الذكرى.

واشارت القناة الى ان ذلك جاء بالتوازي مع بدء تيار "المستقبل" التحضيرات اللوجستية والعملية في مختلف المناطق تحت عنوان "#بالعشرين_عساحتنا_راجعين".