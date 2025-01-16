الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصل الى بيروت

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المطار: "تشرفت هذا الصباح باستقبال الرئيس ايمانويل ماكرون في لبنان، وبعد الاستقبال تم اجتماع بيني وبين فخامته وتحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار، كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للاوضاع اللبنانية، واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".